AK Parti’ye 1000 yeni üye

Seçime sayılı günler kala saflar daha da belirginleşiyor. AK Parti ailesi yeni katılımlarla büyüyor. Farklı siyasi partilere mensup çok sayıda teşkilat üyesi AK Parti'ye geçti. Yaklaşık 1000 yeni AK Parti üyesine rozetleri törenle takıldı.

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