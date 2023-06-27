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AK Parti'nin yerel seçim stratejisi! Şehrin kimliğine göre aday

A Haber
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Giriş: 27.06.2023 14:47
Başkan Erdoğan, 2024 yerel seçim startını vermişti. AK Parti'nin yerel seçim stratejisinin ayrıntılarını A Haber muhabiri Ece Altuğ aktardı.
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