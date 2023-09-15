AK Parti’nin yerel seçim stratejisi! AK Parti milletvekilleri sahada

AK Parti milletvekilleri, Meclis'in tatilde olduğu dönemde ağırlıklı olarak seçim bölgelerinde saha çalışmaları yapıyor, yüz yüze görüştüğü seçmenin yerel seçimlerine yönelik taleplerini dinliyor, bu talepler daha sonra AK Parti Genel Merkezi'ne iletilecek. Böylece elde edilen verilerle partinin yerel seçim stratejisi ortaya çıkmış olacak.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN