15 Eylül 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları AK Parti’nin yerel seçim stratejisi! AK Parti milletvekilleri sahada

AK Parti’nin yerel seçim stratejisi! AK Parti milletvekilleri sahada

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.09.2023 08:58
AK Parti milletvekilleri, Meclis'in tatilde olduğu dönemde ağırlıklı olarak seçim bölgelerinde saha çalışmaları yapıyor, yüz yüze görüştüğü seçmenin yerel seçimlerine yönelik taleplerini dinliyor, bu talepler daha sonra AK Parti Genel Merkezi'ne iletilecek. Böylece elde edilen verilerle partinin yerel seçim stratejisi ortaya çıkmış olacak.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
AK Parti’nin yerel seçim stratejisi!
AK Parti’nin yerel seçim stratejisi!
Üst düzey atamalar!
Üst düzey atamalar!
Atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı!
Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı!
CHP’li İBB vatandaşı canından bezdirdi!
CHP'li İBB vatandaşı canından bezdirdi!
TOKİ’den indirim müjdesi
TOKİ’den indirim müjdesi
Konut fiyatları düşecek
"Konut fiyatları düşecek"
CHP bundan sonra bizi aramasın
"CHP bundan sonra bizi aramasın"
Başkan Erdoğan ile Macron konuşması gülümsetti
Başkan Erdoğan ile Macron konuşması gülümsetti
AP’nin skandal Türkiye raporuna tepki
AP’nin skandal Türkiye raporuna tepki
CHP yandaşı Portakal’dan muhalefete salvo
CHP yandaşı Portakal'dan muhalefete salvo
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar!
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
Ankara Halk Ekmek’te büyük tehlike!
Ankara Halk Ekmek'te büyük tehlike!
Daha Fazla Video Göster