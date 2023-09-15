15 Eylül 2023, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
AK Parti’nin yerel seçim stratejisi! AK Parti milletvekilleri sahada
AK Parti milletvekilleri, Meclis'in tatilde olduğu dönemde ağırlıklı olarak seçim bölgelerinde saha çalışmaları yapıyor, yüz yüze görüştüğü seçmenin yerel seçimlerine yönelik taleplerini dinliyor, bu talepler daha sonra AK Parti Genel Merkezi'ne iletilecek. Böylece elde edilen verilerle partinin yerel seçim stratejisi ortaya çıkmış olacak.