AK Parti’nin vaatleri gençleri heyecanlandırdı! Üniversitelerin yurt dışında kampüsü olacak

AK Parti seçim beyannamesinde yer alan vaatler gençleri de heyecanlandırdı. Pek çok öğrenci üniversitelerin yurt dışında kampüsünün bulunması vaadine ilgiyle yaklaştı. Yükseköğretime geçişte birden fazla sınavın yapılması fikri de oldukça beğenilen vaatler arasındaydı.

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