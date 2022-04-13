13 Nisan 2022, Çarşamba
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AK Parti'nin torba yasa teklifi Meclis'te! 20 maddelik teklif neler getiriyor?
AK Parti, ekonomik düzenlemeleri içeren 20 maddelik torba yasa teklifini TBMM'ye sundu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak Ekonomi Koordinasyon Kurulu'na başkanlık edecek. Adalet Komisyonunda Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ele alınacak. TÜİK, şubat ayı dış ticaret endekslerini açıklayacak. A Haber Ankara editörü Arzu Fidanverdi detayları aktardı.