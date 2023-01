AK Parti’nin seçim planı hazır! 8 Nisan’da vekil adayları YSK’ya bildirilecek

AK Parti, 14 Mayıs'a giden süreçte gün gün atacağı her adımı planladı. İstifa ve aday adaylığı başvuruları için tarih belirlendi. Hedef 8 Nisan'da milletvekilleri adaylarını Yüksek Seçim Kurulu'na bildirmek. Bu da beyannamenin 8 Nisan'dan sonra her an açıklanabileceği anlamına geliyor.

