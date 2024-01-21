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AK Parti'nin seçim beyannamesine damga vuran 4 proje! 30 Ocak'ta açıklanacak | Büyükşehirdeki memura ek tazminat

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Giriş: 21.01.2024 13:02
31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçim öncesinde AK Parti'nin seçim beyannamesini 30 Ocak'ta açıklaması bekleniyor. Beyannamede 4 proje öne çıkıyor. Bunlar "depreme dayanıklı şehirler, büyükşehirlerde yaşayan memurlara ek tazminat, mahalle kreşleri ve sokak köpekleri" olarak sıralanıyor.
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