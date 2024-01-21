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AK Parti'nin seçim beyannamesine damga vuran 4 proje! 30 Ocak'ta açıklanacak | Büyükşehirdeki memura ek tazminat

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Giriş: 21.01.2024 08:54
31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçim öncesinde AK Parti'nin seçim beyannamesini 30 Ocak'ta açıklaması bekleniyor. Beyannamede 4 proje öne çıkıyor. Bunlar "depreme dayanıklı şehirler, büyükşehirlerde yaşayan memurlara ek tazminat, mahalle kreşleri ve sokak köpekleri" olarak sıralanıyor.
AK Parti’nin seçim beyannamesi 30 Ocak’ta
AK Parti'nin seçim beyannamesi 30 Ocak'ta
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