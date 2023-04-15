AK Parti’nin seçim beyannamesi çalışmaları! Her yıl 10 bin genç Türkiye’ye dönecek

AK Parti, yurt dışına giden gençleri tekrar yurda çekmek için yeni projeleri hayata geçirecek.. Yurt dışında eğitim alan öğrencilere Türkiye'de staj imkanı verilecek. Böylece her yıl 10 bin genç yurda dönüş yapacak.

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