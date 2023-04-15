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AK Parti’nin seçim beyannamesi çalışmaları! Her yıl 10 bin genç Türkiye’ye dönecek

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Giriş: 15.04.2023 17:31
AK Parti, yurt dışına giden gençleri tekrar yurda çekmek için yeni projeleri hayata geçirecek.. Yurt dışında eğitim alan öğrencilere Türkiye'de staj imkanı verilecek. Böylece her yıl 10 bin genç yurda dönüş yapacak.
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