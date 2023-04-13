13 Nisan 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları AK Parti'nin seçim beyannamesi! Beyannamede yurt dışındaki seçmenlere hangi müjdeler var?

AK Parti'nin seçim beyannamesi! Beyannamede yurt dışındaki seçmenlere hangi müjdeler var?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.04.2023 12:17
Türkiye 14 Mayıs'ta sandık başına gidecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da AK Parti'nin seçim beyannamesini açıkladı, yurt dışındaki Türkler de unutulmadı, müjdeler art arda verildi. A Haber muhabiri Fatih Yılmaz Almanya'dan ayrıntıları aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Yurt dışındaki seçmenlere hangi müjdeler var?
Yurt dışındaki seçmenlere hangi müjdeler var?
Kılıçdaroğlu’na sert tepki
Kılıçdaroğlu'na sert tepki
Depremin vurduğu köy taşınıyor
Depremin vurduğu köy taşınıyor
Talabini’ye uyarı: Terörle ilişkini kes
Talabini’ye uyarı: Terörle ilişkini kes
Ekrem Dumanlı ABD’de görüntülendi
Ekrem Dumanlı ABD’de görüntülendi
Anketler 14 Mayıs için diyor?
Anketler 14 Mayıs için diyor?
Seçim beyannamesi dünya basınında
Seçim beyannamesi dünya basınında
PKK’dan Kılıçdaroğlu’na bir destek daha!
PKK’dan Kılıçdaroğlu’na bir destek daha!
Cunda Adası kesin korunacak alan ilan edildi
Cunda Adası kesin korunacak alan ilan edildi
Siber dolandırıcılık operasyonu!
Siber dolandırıcılık operasyonu!
TBMM’de maaş skandalı
TBMM’de maaş skandalı
VAV TV 2 yaşında!
VAV TV 2 yaşında!
Daha Fazla Video Göster