24 Aralık 2021, Cuma
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AK Parti'nin Kızılcahamam kampı | Etiket fiyatlkarı nasıl düşürülecek? AK Parti'den flaş açıklama
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Çelik, "Belediyelerimiz pandemiye dönük güçlü çalışmalar yaptı" ifadelerini kullandı. Ekonomide yaşanan gelişmelere ilişkin konuşan Çelik, "Bir gecede tüm tezleri çökenlerin ertesi gün yeni tezlerle ortaya çıkmasını ben ciddiye almıyorum. Şu andan itibaren düşüşün gerçekleşmesi için denetimler sürüyor. Stokçuluktan tutun da faize kadar vatandaşımıza zarar veren hiçbir ekonomik spekülasyona izin vermeyiz." şeklinde konuştu.