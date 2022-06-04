AK Parti'nin Kızılcahamam kampı başlıyor! Açılış konuşmasını Başkan Erdoğan yapacak

AK Parti, pandemi nedeniyle iki yıl ara verdiği Kızılcahamam Kampı'na bu yıl devam ediyor. Kampın bugünkü açılış konuşmasını Başkan Recep Tayyip Erdoğan yapacak. Peki hafta sonu boyunca hangi konular istişare edilecek? Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktaracak.

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