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AK Parti'nin Kızılcahamam kampı başlıyor! Açılış konuşmasını Başkan Erdoğan yapacak

A Haber
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Giriş: 04.06.2022 09:16
AK Parti, pandemi nedeniyle iki yıl ara verdiği Kızılcahamam Kampı'na bu yıl devam ediyor. Kampın bugünkü açılış konuşmasını Başkan Recep Tayyip Erdoğan yapacak. Peki hafta sonu boyunca hangi konular istişare edilecek? Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktaracak.
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