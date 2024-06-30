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AK Parti'nin Kızılcahamam kampı başlıyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 30.06.2024 14:31
AK Parti'nin "Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı" bugün Kızılcahamam'da başlıyor. Pprogramın detaylarını Rüya Akkuş aktardı.
AK Parti’nin Kızılcahamam kampı başlıyor
AK Parti'nin Kızılcahamam kampı başlıyor
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