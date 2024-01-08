08 Ocak 2024, Pazartesi
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AK Parti’nin İstanbul planı ne? Murat Kurum nasıl bir yol izleyecek?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının Murat kurum olduğunu açıkladı. Seçim startı resmen başladı. Peki AK Part'nin İstanbul planı ne? Murat Kurum'un İstanbul adaylığı nasıl karşılandı? AK Parti'nin adayı Murat Kurum'un kentsel dönüşüm planı ne? Megakentte yıkılması gereken kaç riskli bina var? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Mimar Dr. Nihat Şen ile kamuoyu araştırmacısı Hilmi Daşdemir değerlendirdi.