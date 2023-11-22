AK Parti'nin İstanbul, Ankara, İzmir adayları kim olacak? Başkan Erdoğan'dan A Haber'e özel açıklamalar

Son dakika haberine göre Başkan Erdoğan, Ankara'da yerel seçimlerle ilgili A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, İstanbul, Ankara ve İzmir'de aday gösterilecek kişiler hakkında "Telaşlanmayın. Vakti saati gelince duyarsınız." dedi.

Başkan Erdoğan, Ankara'da yerel seçimlerle ilgili A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, İstanbul, Ankara ve İzmir'de aday gösterilecek kişiler hakkında "Telaşlanmayın. Vakti saati gelince duyarsınız." dedi.

BÜYÜKŞEHİRLERİN ADAYLARI BELİRLENDİ Mİ?

A Haber muhabiri Rüya Akkuş'un "Bugün aday adaylığı başvuru sürecinin son günüydü. Uçakta mesajları vermişsiniz ama İstanbul, Ankara, İzmir gibi illerin adaylarını yakında duyar mıyız? Aralık ayı biraz geç gibi geldi." sorusu üzerine Başkan Erdoğan, "Telaşlanmayın. Vakti saati gelince duyarsınız." dedi.

İSTANBUL ADAYI KİM OLACAK?

Erdoğan, "Kafanızda belirlendi mi acaba isimler? İstanbul'da eski bir bakan mı görürüz acaba?" sorusuna ise gülerek "En uygun olanı göreceksiniz." şeklinde yanıt verdi.

ADAYLIK BAŞVURU SÜRECİ SONA ERİYOR

AK Parti'de 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerde belediye başkanlığı için aday adaylığı başvuru süreci bugün sona erecek.

Alınan bilgiye göre, Mahalli İdareler Seçimleri için AK Parti'de hazırlıklar sürüyor.

Partinin yerel seçime hazırlık takvimi çerçevesinde 9 Kasım'da başlattığı belediye başkanlığı için aday adaylığı başvuru süreci bugün saat 19.00'da sona erecek.

Parti temayül yoklamasını 26 Kasım Pazar günü elektronik ortamda tüm illerde aynı anda yapacak.

Bu arada adayların çevrim içi başvurularını partinin bulundukları il başkanlığına giderek onaylatmamaları halinde başvuruları geçersiz sayılacak.