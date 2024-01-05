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AK Parti'nin İstanbul adayı kim olacak?

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Giriş: 05.01.2024 11:38
AK Parti merakla beklenen İstanbul adayını 7 Ocak Pazar günü İstanbul Haliç Kongre merkezinde düzenlenecek büyük bir programla açıklayacak. Başkan Erdoğan yarıya yakın Belediye Başkan Adayını bu programda açıklayacak.
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