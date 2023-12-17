17 Aralık 2023, Pazar
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Ak Parti'nin İstanbul adayı kim olacak?
Siyasette yerel seçim mesaisi sürüyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da parti teşkilatıyla bir araya geldi. Belediye Başkan adaylarıyla ilgili temayül yoklaması gerçekleştiriliyor. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.