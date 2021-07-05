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AK Parti’nin gündem analizinde çarpıcı tespitler! Son bir haftada AK Parti ve CHP ne yaptı?

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Giriş: 05.07.2021 12:46
AK Parti, 26 Haziran- 02 Temmuz haftalık gündem analizi raporunu açıkladı. Raporda, Türkiye'nin son 19 yılda yaşadığı büyük dönüşüm, ilerleme ve mega projelerine karşılık, muhalefet partileri ve medyası tarafından oluşturulmaya çalışılan algı operasyonları tek tek deşifre edildi.
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Son bir haftada AK Parti ve CHP ne yaptı?
Son bir haftada AK Parti ve CHP ne yaptı?
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