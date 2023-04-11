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AK Parti’nin genç adayları A Haber’e konuştu! Başkan Erdoğan’ı örnek alıyorlar

A Haber
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Giriş: 11.04.2023 10:36
AK Parti'nin Yüksek Seçim Kurulu'na teslim ettiği milletvekili aday listesinde özellikle gençler dikkati çekti. A Haber o adaylardan bazılarına mikrofon uzattı. Genç adaylar, AK Parti'nin siyasette bir okul olduğunu vurguladı, Başkan Erdoğan'ın gençlerin önündeki bütün engelleri kaldırdığını söyledi.
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