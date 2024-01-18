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AK Parti’nin Ankara adayı Turgut Altınok

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Giriş: 18.01.2024 16:31
Başkan Erdoğan AK Parti’nin Ankara Adayını açıkladı. Buna göre AK Parti'nin Ankara'da yerel seçimler için açıkladığı Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Hamza Dağ oldu.
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