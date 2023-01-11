AK Parti'nin 'Anayasa' turu! Başörtüsüne anayasal güvence teklifi için MHP'yi ziyaret etti

AK Parti, başörtüsü düzenlemesi ve ailenin korunmasına ilişkin anayasa değişikliği teklifini görüşmek üzere MHP'yi ziyaret etti. Detayları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.

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