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AK Parti'nin 'Anayasa' turu! Başörtüsüne anayasal güvence teklifi için MHP'yi ziyaret etti

A Haber
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Giriş: 11.01.2023 12:08
AK Parti, başörtüsü düzenlemesi ve ailenin korunmasına ilişkin anayasa değişikliği teklifini görüşmek üzere MHP'yi ziyaret etti. Detayları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.
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