AK Parti’nin adayları ne zaman açıklanacak? AK Parti Hatay Milletvekili Yayman A Haber'de Başkan Erdoğan'a çağrıda bulundu

AK Parti’de seçim takvimi işlemeye başladı. Siyasi partiler sahaya iniyor, kulislerde neler konuşuluyor? AK Parti’nin adayları belli oldu mu? Seçim 2024: Seçmenin beklentisini ne? Hangi ilde kim kazanmaya yakın? AK Parti Hatay Milletvekili Prof. Dr. Hüseyin Yayman A Haber'de çarpıcı açıklamalarda bulundu. Öte yandan, Hüseyin Yayman A Haber’de Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın yerel seçim gezisine yönelik çağrıda bulundu.