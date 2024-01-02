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AK Parti’nin adayları ne zaman açıklanacak? AK Parti Hatay Milletvekili Yayman A Haber'de Başkan Erdoğan'a çağrıda bulundu

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Giriş: 02.01.2024 00:12
AK Parti’de seçim takvimi işlemeye başladı. Siyasi partiler sahaya iniyor, kulislerde neler konuşuluyor? AK Parti’nin adayları belli oldu mu? Seçim 2024: Seçmenin beklentisini ne? Hangi ilde kim kazanmaya yakın? AK Parti Hatay Milletvekili Prof. Dr. Hüseyin Yayman A Haber'de çarpıcı açıklamalarda bulundu. Öte yandan, Hüseyin Yayman A Haber’de Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın yerel seçim gezisine yönelik çağrıda bulundu.
Yayman A Haber’de Başkan Erdoğan’a çağrıda bulundu
Yayman A Haber'de Başkan Erdoğan'a çağrıda bulundu
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