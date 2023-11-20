AK Parti'nin adayları belli oldu mu? Okan Müderrisoğlu A Haber'de değerlendirdi

AK Parti’nin İstanbul, Ankara ve İzmir adayları kimler olacak? İYİ Parti’de neler oluyor? İstifalar ne anlama geliyor? Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Müderrisoğlu, 50+1 tartışmasını da yorumladı.

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