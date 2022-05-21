AK Parti’nin Adana’daki Gençlik Şöleni’nde şehitler anons edildi

Türkiye'nin 81 ilinden on binlerce genç AK Parti'nin düzenlediği Adana Gençlik Şöleni'nde bir araya geldi. Başkan Erdoğan'ın konuşması öncesi stadyumda tüyleri diken diken eden bir an yaşandı. Şehitlerin resimleri stadyuma çekildi, isimleri anons edilerek gençlerden yoklama alındı.