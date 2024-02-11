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AK Parti'nin acı günü! İstanbul İl Kadın Kolları başkan yardımcısı Fatma Sevim Baltacı hayatını kaybetti

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.02.2024 01:18
Güncelleme:11.02.2024 01:18
AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Taziye mesajı paylaşan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İstanbul İl Kadın Kolları başkan yardımcımız Fatma Sevim Baltacı'yı geçirdiği elim trafik kazası sonucu kaybettik." ifadelerini kullandı.
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