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AK Parti’nin 21. yıldönümüne özel klip! Videoda Başkan Erdoğan ve vatandaşlar yer aldı

A Haber
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Giriş: 03.11.2023 17:11
AK Parti, sosyal medya hesabı üzerinden iktidara gelişinin 21. yıldönümüne özel video klip paylaştı. Klibin üzerine "Gece-gündüz demeden her alanda çalışarak milletimize sunulan hizmetleri Türkiye yüzyılı şiarıyla yeni bir safhaya taşıyan ak partimizin tek başına iktidara gelişinin 21. yıl dönümü kutlu olsun. " notu düşüldü.
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