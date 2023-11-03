03 Kasım 2023, Cuma
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AK Parti’nin 21. yıldönümüne özel klip! Videoda Başkan Erdoğan ve vatandaşlar yer aldı
AK Parti, sosyal medya hesabı üzerinden iktidara gelişinin 21. yıldönümüne özel video klip paylaştı. Klibin üzerine "Gece-gündüz demeden her alanda çalışarak milletimize sunulan hizmetleri Türkiye yüzyılı şiarıyla yeni bir safhaya taşıyan ak partimizin tek başına iktidara gelişinin 21. yıl dönümü kutlu olsun. " notu düşüldü.