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AK Partili Osman Nuri Kabaktepe'den "Büyük İstanbul Buluşması" açıklaması: “Birilerinin hevesleri kursaklarında kalacak”

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Giriş: 26.11.2022 20:59
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Büyük İstanbul Buluşması'nın son hazırlıklarını ve detaylarını A Haber'de anlattı. Kabaktepe, "Biz hazırız, İstanbul hazır, 2023 hazır" dedi. Kabaptepe, "Birileri 'Türkiye'deki dostlarımıza yardım ederek Recep Tayyip Erdoğan'ı 2023 seçimlerinde seçtirmeyeceğiz' dediler buradan o gün öyle bir enerji çıkacak ki hevesleri kursaklarında kalacak. Türkiye'nin milletiyle beraber Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında olduğunu görmüş olacağız" mesajını verdi.
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