01 Nisan 2022, Cuma
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AK Partili Numan Kurtulmuş evlat nöbetindeki aileleri ziyaret etti
AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş Diyarbakır'da HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan anne ve babaları ziyaret etti. Numan Kurtulmuş, evlatlarını terörün pençesinden kurtarmak isteyen ailelerin acısına ortak oldu. HDP il binası önünde 279 aile nöbet tutuyor. Bölgede bulunan A Haber muhabiri Sinan Yılmaz önemli ziyaretin detaylarını aktardı.