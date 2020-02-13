AK Partili Mustafa Elitaş Kılıçdaroğlu'nun iddialarına A Haber canlı yayınında yanıt verdi |Video

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, FETÖ’nün siyasi ayağını açıklama iddiasını geçtiğimiz hafta gündeme getirmişti. Kılıçdaroğlu’nun teşebbüsünü ve detayları AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş A Haber Memleket Meselesi programında değerlendirdi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Kılıçdaroğlu'nun sözlerine A Haber Memleket Meselesi programında değerlendirdi.

"KILIÇDAROĞLU KAFA KARIŞTIRMAYA ÇALIŞTI"

AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş: "Sayın Kılıçdaroğlu önce 16 madde arkasından ise 20 başlıklı madde açıklayacağını ifade etti. Bu başlıklar devam ederken 16.maddede; "FETÖ'nün siyasi ayağı Sayın Erdoğan'dır" dedi. Ancak Sayın Kılıçdaroğlu, FETÖ ile ilgili ilk belgelerin başlangıç tarihini 1991 yılındaki MİT belgelerine bağlıyordu. Sanıyorum Sayın Recep Tayyip Erdoğan o dönemde İstanbul İl Başkanı olarak görev yapıyordu. 1991'de eğer seçim olmadıysa Sayın Mesut Yılmaz hükümeti, seçim olduysa da Demirel ile İnönü hükümeti vardı. Demirel ve İnönü hükümetinin olduğu dönemde ise kısa dönem Hikmet Çetin daha sonrasında da Sayın Deniz Baykal var. Daha sonra da 2004 yılındaki belgeleri ifade ederek Sayın Cumhurbaşkanımızı itam etmeye çalışıyor. Aslında Sayın Kılıçdaroğlu bu söylediği işlerle ilgili yapacakları noktasında yeterince bilgi sahibi olmadığı için böyle kafa karıştırmaya yönelik bir şey söyledi. Biz parlamento muhabiri arkadaşlarımız ile bir araya geldik, konuşmayı nasıl değerlendirdiklerini sorduk,onlarda Sayın Kılıçdaroğlu'nun hiçbir şey söylemediğini ve geçmişteki konuşmalarını maddeler haline getirip bunu sunduğunu dile getirdiler." ifadesinde bulundu.

FETÖ'nün TSK'ya girmesindeki temel sürecin 1987'de başladığını dile getiren Elitaş: "1987 yılında askeri okula giren öğrenciler,1994 yılında nasp edilmiş kıtanın hizmetine girmişler. Tıpkı 1950 öncesi gibi ezanın Türkçe okunması zorunlulukları o dönemde kamuoyu tarafından ortaya çıkarılmıştır. Bu hassasiyeti ortadan kaldırabilmek için din alimi diye ortaya çıkan birisinden medet ummuşlar oda bu fırsatı yakalayarak buyrun okullarım sizin olabilir demiş ve onların yollarını açarak bu noktaya doğru gelmişler." şeklinde konuştu.