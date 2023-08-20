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AK Partili Maviş'ten A Haber'de Akşener'e bombardıman: CHP ve HDP ile birlik olarak milliyetçi olunmaz

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Giriş: 20.08.2023 22:51
Seçimlerde CHP ve beraberindeki koalisyon masasına destek veren İYİ Parti yaşanan hezimetten kaçamadı. Terörün siyasi ayağı HDP ile ittifak içinde bulunan İYİ Parti’nin ‘milliyetçilik’ adı altında siyaset yapması AK Parti Sinop Milletvekili Doktor Nazım Maviş tarafından eleştirildi. A Haber’de bomba açıklamalarda bulunan Maviş, “CHP ve HDP ile birlik olarak milliyetçi olunmaz” ifadelerini kullandı.
CHP ve HDP ile birlik olarak milliyetçi olunmaz
"CHP ve HDP ile birlik olarak milliyetçi olunmaz"
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