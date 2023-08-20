20 Ağustos 2023, Pazar
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AK Partili Maviş'ten A Haber'de Akşener'e bombardıman: CHP ve HDP ile birlik olarak milliyetçi olunmaz
Seçimlerde CHP ve beraberindeki koalisyon masasına destek veren İYİ Parti yaşanan hezimetten kaçamadı. Terörün siyasi ayağı HDP ile ittifak içinde bulunan İYİ Parti’nin ‘milliyetçilik’ adı altında siyaset yapması AK Parti Sinop Milletvekili Doktor Nazım Maviş tarafından eleştirildi. A Haber’de bomba açıklamalarda bulunan Maviş, “CHP ve HDP ile birlik olarak milliyetçi olunmaz” ifadelerini kullandı.