AK Partili kadın milletvekillerinden şehit ağabeyine küfür eden Lütfü Türkkan'a tepki

Son dakika haberi... AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e, Bingöl'de bir şehit yakınına küfreden Lütfü Türkkan'ı disipline sevk etmesi ve ihraç sürecinin başlatılması için çağrıda bulundu. Katırcıoğlu, "Adı 'İYİ' olan, kendilerini milliyetçi olduğunu iddia eden partinin kadın Genel Başkanı, bu zatı derhal disipline sevk etmeli ve ihraç süreci başlatmalıdır. Aksi halde, siyasi ve hukuki tüm imkanları kullanacağız" ifadelerini kullandı.

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