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AK Partili eski vekil Mehmet Metiner'den CHP'li İbrahim Kaboğlu'nun skandal Ayasofya ve Sultanahmet sözlerine tepki

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Giriş: 11.06.2020 17:03
Güncelleme:11.06.2020 17:16
AK Parti eski milletvekili Mehmet Metiner, A Haber canlı yayınında çarpcı açıklamalarda bulundu. Metiner, CHP İstanbul Milletvekili Prof.Dr. İbrahim Kaboğlu'nun, 'Sultanahmet müze olsun' sözlerine sert tepki gösterdi. Kaboğlu'nun PKK ve FETÖ ile ilişkili kirli bir geçmişe sahip olduğunu ifade ederek bu teklifile ilgili "Haddini bileceksin, bu talebi seninde partinin de boyunu aşar" dedi.
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