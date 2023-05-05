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AK Partili Binali Yıldırım: Seçimi ilk turda kazanırız

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Giriş: 05.05.2023 11:36
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, 14 Mayıs seçimlerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Seçimi beka meselesi olarak gördüğünü belirten Binali Yıldırım, Cumhur İttifakı'nın ilk turda seçimi kazanacağını söyledi. Yıldırım, "YSK’ya güvenmiyorum" diyen 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi.
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