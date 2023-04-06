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Ak Partili Belediyeler deprem bölgesinde | Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kardeşlik Konteyner Kenti kuruyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 06.04.2023 16:09
Ak Partili Belediyeler deprem bölgesinde yaraları sarıyor. Sakarya Büyükşehir Belediyesi de kardeşlik konteyner kenti kuruyor A Haber muhabiri Vural Efecik'in konuğu Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce detayları anlattı.
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