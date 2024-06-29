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AK Partili belediye başkanları kampa giriyor! 541 belediye başkanları istişare toplantısı

ahaber.com.tr
Filiz Uçan Savaş
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Giriş: 29.06.2024 09:31
AK Parti'de 541 belediye başkanı yarın kampa giriyor. 3 gün sürecek kamp programında 8 bakan sunum yapacak. Belediye başkanlarını sorunlarını paylaşacak. İşte detaylar…
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