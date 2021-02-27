AK Partili başkandan CHP'li belediyelere 'çöp' göndermesi

İstanbul'da CHP yönetimindeki 7 ilçede belediye çalışanlarının greve gitmesi sonrası Maltepe başta olmak üzere birçok ilçede çöp dağları oluştu. Vatandaşların sağlığını tehdit eder seviyeye gelen bu olayla ilgili AK Partili Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, sosyal medya platformu Twitter üzerinden esprili bir video ile paylaşarak CHP'li rakiplerine gönderme yaptı. Başkan Yazıcı, Kemal Sunal'ın Çöpçüler Kralı filminden akıllarda kalan müzik eşliğinde temizlik yapan personelin videosunu paylaştı. Başkan Yazıcı, personellerine 'Heykeli dikilecek insanlarsınız' diyerek tebrik etti. Bu video sosyal medyada kısa süre içerisinde en çok izlenenler arasına girdi.