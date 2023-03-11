AK Partili 807 belediye deprem bölgesinde çalışma yapıyor

AK Parti Ankara İl Başkanlığı ve Sincan Belediyesi afetzedeler için çadır ve konteyner kent kurdu. Detayları Adıyaman'da bulunan A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan’ın konuğu olan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan anlattı.

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