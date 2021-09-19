AK Parti İBB Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksudan "engelleniyoruz" diyen CHP'li Ekrem İmamoğlu'na tepki

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Engelleniyoruz" iftiralarına AK Parti İBB Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu'dan cevap geldi. Belgelerle açıklamalarda bulunan AK Partili Göksu, "Meclis 37 karar almış. 37'den 37'yi de demokrat ve katılımcı olduğunu söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı veto etmiş. Kim engelleyici?" ifadelerine yer verdi.