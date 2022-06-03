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AK Parti'den Yunanistan'a tepki: Cumhurbaşkanımızı hedef alan açıklamaları kabul edilemez

A Haber
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Giriş: 03.06.2022 16:10
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in provokatif ziyaretine AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten çok sert tepki geldi. Ömer Çelik, “Saldırgan propagandalarla varılacak hiçbir yer yoktur. Türkiye'yi başka ülkelere şikayet ederek sorunları çözemezler. Dilekçe yazarak sorunları çözemezler.” dedi. Kızılcahamam'da AK Parti kampında bulunan A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.
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