AK Parti’den yerel yönetimler reformu taslağı!

AK Parti’nin hazırladığı yerel yönetimler reformunun ayrıntıları netleşti. 9 temel bölümden oluşan çalışmada büyükşehirlerdeki ilçe belediyeleri merkez ve kırsal olmak üzere ikiye ayrılıyor. Büyükşehrin, zabıtadan terminal hizmetlerine kadar pek çok yetkisini kırsal ilçe belediyelerine devretmesi planlanıyor. Detayları A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı.