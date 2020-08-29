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AK Parti’den yerel yönetimler reformu taslağı!

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Giriş: 29.08.2020 10:00
Güncelleme:29.08.2020 10:00
AK Parti’nin hazırladığı yerel yönetimler reformunun ayrıntıları netleşti.  9 temel bölümden oluşan çalışmada büyükşehirlerdeki ilçe belediyeleri merkez ve kırsal olmak üzere ikiye ayrılıyor. Büyükşehrin, zabıtadan terminal hizmetlerine kadar pek çok yetkisini kırsal ilçe belediyelerine devretmesi planlanıyor. Detayları A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı.
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