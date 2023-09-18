Ak Parti’den yerel seçimleri çalışmaları hızlandı! 81 ilde etkinlik düzenlenecek

Yerel seçim yaklaşırken seçim haritasını netleştiren AK Parti'de illerde mesai yoğun olacak. 7 Ekim'de yapılacak olağanüstü kongrenin ardından 'şehir buluşmaları' artacak. Bakanlar ile parti yönetimi tüm il ve ilçelerde seçmenle bir araya gelecek.

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