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Ak Parti’den yerel seçimleri çalışmaları hızlandı! 81 ilde etkinlik düzenlenecek

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Giriş: 18.09.2023 13:41
Yerel seçim yaklaşırken seçim haritasını netleştiren AK Parti'de illerde mesai yoğun olacak. 7 Ekim'de yapılacak olağanüstü kongrenin ardından 'şehir buluşmaları' artacak. Bakanlar ile parti yönetimi tüm il ve ilçelerde seçmenle bir araya gelecek.
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