AK Parti’den yerel seçim kriterleri! Verdiği sözü tutan belediye başkanı şanslı

AK Parti, 2024 mart seçimlerinde yeniden aday olmak isteyen belediye başkanları için ince eleyip sık dokuyacak. Temayül yoklamasıyla yetinilmeyecek geçen yıllarda ‘ne yaptınız vaatlerinizin kaçta kaçını yerine getirdiniz?’ diye soracak. Yüzde 60'ı tutturamayan adaylığa da veda edecek.

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