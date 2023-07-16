16 Temmuz 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları AK Parti’den yerel seçim kriterleri! Verdiği sözü tutan belediye başkanı şanslı

AK Parti’den yerel seçim kriterleri! Verdiği sözü tutan belediye başkanı şanslı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.07.2023 14:41
AK Parti, 2024 mart seçimlerinde yeniden aday olmak isteyen belediye başkanları için ince eleyip sık dokuyacak. Temayül yoklamasıyla yetinilmeyecek geçen yıllarda ‘ne yaptınız vaatlerinizin kaçta kaçını yerine getirdiniz?’ diye soracak. Yüzde 60'ı tutturamayan adaylığa da veda edecek.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kilo vermek isterken sağlığınızdan olmayın
Kilo vermek isterken sağlığınızdan olmayın
Hava sıcaklıkları artacak mı?
Hava sıcaklıkları artacak mı?
AK Parti’den yerel seçim kriterleri!
AK Parti’den yerel seçim kriterleri!
Emine Erdoğan’dan 15 Temmuz paylaşımı
Emine Erdoğan'dan 15 Temmuz paylaşımı
Türkiye’de muhalefetin dünü ve bugünü
Türkiye’de muhalefetin dünü ve bugünü
PKK’ya nokta operasyon! Sözde yönetici EX
PKK'ya nokta operasyon! Sözde yönetici EX
Renk renk çiçekler bir arazide toplandı!
Renk renk çiçekler bir arazide toplandı!
50 milyon arı telef oldu
50 milyon arı telef oldu
Şehitlerin fotoğrafları Türkevi’ne asıldı
Şehitlerin fotoğrafları Türkevi’ne asıldı
Gençler TÜGVA kampında
Gençler TÜGVA kampında
15 Temmuz kahramanları yad edildi!
15 Temmuz kahramanları yad edildi!
AK Parti’den 15 Temmuz’a özel video!
AK Parti’den 15 Temmuz’a özel video!
Daha Fazla Video Göster