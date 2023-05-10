10 Mayıs 2023, Çarşamba
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AK Parti’den seçmene ücretsiz ulaşım! İkameti başka şehirde olanlar da yararlanacak
AK Parti İstanbul'da oy kullanacak vatandaşlara ücretsiz ulaşım desteği sağlayacağını açıkladı. Resmi ikameti başka şehirlerde olan vatandaşlar da ulaşım hizmetinden faydalanabilecek. Peki vatandaşlar nereye başvuracak? Ayrıntıları A Haber muhabiri Kübra Kılıç aktardı.