AK Parti’den seçim tarihi açıklaması! Ali İhsan Yavuz: Erken seçim değil tarih güncellemesi

AK Parti'den seçim tarihiyle ilgili önemli bir açıklama geldi. Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, seçimlerin mevsim şartları nedeniyle öne alınmasının 'erken seçim' olmadığını vurguladı, "Bu seçim tarihi güncellemesidir" dedi.

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