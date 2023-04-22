Ak Parti'den saldırıya tepki! Parti sözcüsü Ömer Çelik: silahlı saldırı girişimini lanetliyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik saldırıya ilişkin bir paylaşımda bulundu. Çelik paylaşımında, "İstanbul'da Bahçelievler Kocasinan İrtibat Büromuz önünde gerçekleşen silahlı saldırı girişimini lanetliyoruz. Siyaset kurumuna dönük her türlü taciz, provokasyon ve saldırının karşısındayız. Teşkilatlarımız tam bir kararlılıkla seçim çalışmalarına devam ediyorlar. " ifadelerini kullandı.

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