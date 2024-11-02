Ak Parti’den Özgür Özel’in açıklamalarına tepki

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Başkan Erdoğan için kullandığı darbecilik" ifadelerine sert tepki gösterdi. Çelik, Özel'in açıklamalarına "siyasi cehalet ve saygısızlık" yorumunu yaptı.

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