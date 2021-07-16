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AK Parti'den OHAL yetki açıklaması! Gözaltı ve ihraçta süre uzatımı 3 yıldan 1 yıla indirildi

A Haber
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Giriş: 16.07.2021 15:12
Güncelleme:16.07.2021 15:13
Son dakika haberine göre... AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan yaptığı açıklama, “Gözaltı ve ihraç düzenleme teklifimizi üç yıldan bir yıla indirerek revize ediyoruz.” ifadelerini kullandı. Gelişmenin detaylarını Ankara’dan A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.
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