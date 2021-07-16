AK Parti'den OHAL yetki açıklaması! Gözaltı ve ihraçta süre uzatımı 3 yıldan 1 yıla indirildi

Son dakika haberine göre... AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan yaptığı açıklama, “Gözaltı ve ihraç düzenleme teklifimizi üç yıldan bir yıla indirerek revize ediyoruz.” ifadelerini kullandı. Gelişmenin detaylarını Ankara’dan A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.

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