AK Parti'den muhalefetin Başkan Erdoğan'ın adaylık itirazına net cevap: Hiçbir engel yok

AK Parti, muhalefet cephesinin Başkan Erdoğan'ın adaylık süreci ile ilgili iddialarına yanıt verdi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Başkan Erdoğan'ın adaylığına ilişkin bazı partilerin YSK'ya itiraz ettiğini söylerken, adaylık sürecinde Erdoğan'ın önünde herhangi bir engel bulunmadığına dikkat çekerek "Nitekim usulüne uygun şekilde adaylık başvurusu yapılmıştır." ifadelerini kullandı.