28 Mart 2023, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Başım Belada
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
AK Parti'den muhalefetin Başkan Erdoğan'ın adaylık itirazına net cevap: Hiçbir engel yok
AK Parti, muhalefet cephesinin Başkan Erdoğan'ın adaylık süreci ile ilgili iddialarına yanıt verdi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Başkan Erdoğan'ın adaylığına ilişkin bazı partilerin YSK'ya itiraz ettiğini söylerken, adaylık sürecinde Erdoğan'ın önünde herhangi bir engel bulunmadığına dikkat çekerek "Nitekim usulüne uygun şekilde adaylık başvurusu yapılmıştır." ifadelerini kullandı.