AK Parti’den kadınlara büyük destek! Devrim niteliğinde yasal düzenlemeler yapıldı

Türkiye'de kadınlar AK Parti iktidarında kadınlara yönelik devrim niteliğinde yasal düzenlemeler gerçekleştirildi. Cumhuriyet tarihinin kara bir lekesi olan başörtü yasağı tarihe gömüldü. Kadına yönelik şiddetin önlenmesi, kadın-erkek eşitliği, kadın istihdamının artırılması gibi birçok konuda önemli mesafeler katedildi. Kız çocuklarının okumasına ayrı bir önem verildi. Gelin şimdi hafızaları tazeleyelim.

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