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AK Parti’den kadınlara büyük destek! Devrim niteliğinde yasal düzenlemeler yapıldı

ahaber.com.tr
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Giriş: 08.03.2024 15:17
Türkiye'de kadınlar AK Parti iktidarında kadınlara yönelik devrim niteliğinde yasal düzenlemeler gerçekleştirildi. Cumhuriyet tarihinin kara bir lekesi olan başörtü yasağı tarihe gömüldü. Kadına yönelik şiddetin önlenmesi, kadın-erkek eşitliği, kadın istihdamının artırılması gibi birçok konuda önemli mesafeler katedildi. Kız çocuklarının okumasına ayrı bir önem verildi. Gelin şimdi hafızaları tazeleyelim.
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