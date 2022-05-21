21 Mayıs 2022, Cumartesi
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AK Parti'den İBB'yi borç batağına sokan CHP'li İmamoğlu'na sert tepki! Hayırlı bir teklif geliyorsa "evet" diyeceksiniz
CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun başkanlık yaptığı İBB borç batağına saplandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, hem hizmette sınıfta kalan hem de belediyeyi borca sokan İmamoğlu'na tepki gösterdi. AK Partili Özhaseki yaptığı açıklamada, "Eğer bir belediye başkanı başka bir partideyse ve size hayırlı bir şey teklif ediyorsa kesinlikle evet diyeceksiniz." ifadelerine yer verdi.